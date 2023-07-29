Пряные сливы с коньяком и другие рецепты недели

Балканская закуска-намазка из печеных сладких перцев.

НАДО: 2 кг сладкого красного перца · 1 кг баклажанов · 1 стручок острого перца чили · 1 луковица · 4 зубчика чеснока · 200 мл растительного масла · 4 ст. ложки яблочного или винного уксуса 9% · щедрая щепоть сахара · соль, перец.

ГОТОВИМ:

1. Баклажаны разрезаем вдоль и надрезаем мякоть сеточкой.

2. Выкладываем баклажаны и целые промытые перцы на противень или решетку и запекаем в духовке при температуре 200 °С до мягкости и подпалин около 25 минут (время зависит от размера овощей). В процессе несколько раз переворачиваем овощи.

3. Готовые овощи перекладываем в пакет и завязываем. Оставляем на 10 минут. «Парниковый эффект» облегчит чистку.

4. Удаляем с запеченных овощей кожицу. Из перца удаляем семена.

5. Мелко рубим баклажаны и перцы ножом. Можно пробить в блендере, но текстура станет более гомогенной.

6. Измельченный лук обжариваем на масле до матовости, добавляем нарезанный чеснок и жарим еще немного.

7. В глубокий сотейник или кастрюлю вливаем масло, перекладываем все овощи, солим, перчим, добавляем сахар, перемешиваем. Доводим до кипения и томим на медленном огне, выпаривая лишнюю влагу до консистенции сметаны.

8. Добавляем уксус, перемешиваем. Перекладываем в простерилизованные банки и закатываем.

Малиновое варенье с перцем чили