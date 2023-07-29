Пряные сливы с коньяком и другие рецепты недели

Пряные сливы с коньяком
Используем как закуску или гарнир к мясу.
НАДО: 1 кг спелых слив · 300 г сахара · 80 мл винного или яблочного уксуса 9% · 600 мл воды · 100 мл коньяка · 3 шт. гвоздики · 5 горошин душистого перца · 1 палочка корицы · пара щепоток кардамона · 2 лавровых листа.
ГОТОВИМ:
1. Сливы моем, удаляем косточки (можно разрезать на половинки).
2. На дно простерилизованных банок кладем специи. Укладываем сливы.
3. Заливаем кипятком, прикрываем крышками и оставляем на 15 минут.
4. Сливаем воду в кастрюлю, а в банку со сливами добавляем коньяк.
5. Воду доводим до кипения. Добавляем сахар, помешиваем до растворения.
6. В кипящую воду с сахаром добавляем уксус, перемешиваем.
7. Заливаем горячим маринадом сливы и закатываем банки.
Айвар
Фото: Shutterstock
Балканская закуска-намазка из печеных сладких перцев.
НАДО: 2 кг сладкого красного перца · 1 кг баклажанов · 1 стручок острого перца чили · 1 луковица · 4 зубчика чеснока · 200 мл растительного масла · 4 ст. ложки яблочного или винного уксуса 9% · щедрая щепоть сахара · соль, перец.
ГОТОВИМ:
1. Баклажаны разрезаем вдоль и надрезаем мякоть сеточкой.
2. Выкладываем баклажаны и целые промытые перцы на противень или решетку и запекаем в духовке при температуре 200 °С до мягкости и подпалин около 25 минут (время зависит от размера овощей). В процессе несколько раз переворачиваем овощи.
3. Готовые овощи перекладываем в пакет и завязываем. Оставляем на 10 минут. «Парниковый эффект» облегчит чистку.
4. Удаляем с запеченных овощей кожицу. Из перца удаляем семена.
5. Мелко рубим баклажаны и перцы ножом. Можно пробить в блендере, но текстура станет более гомогенной.
6. Измельченный лук обжариваем на масле до матовости, добавляем нарезанный чеснок и жарим еще немного.
7. В глубокий сотейник или кастрюлю вливаем масло, перекладываем все овощи, солим, перчим, добавляем сахар, перемешиваем. Доводим до кипения и томим на медленном огне, выпаривая лишнюю влагу до консистенции сметаны.
8. Добавляем уксус, перемешиваем. Перекладываем в простерилизованные банки и закатываем.
Малиновое варенье с перцем чили
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Легкая остринка придаст новизны любимому вкусу.
НАДО: 1 кг малины · 1,5 кг сахара · 1 свежий острый перец чили.
ГОТОВИМ:
1. Малину перебираем. Не моем.
2. Выкладываем в кастрюлю, пересыпая сахаром. Оставляем на 3 часа, чтобы ягоды дали сок.
3. Перчик моем и ошпариваем кипятком.
4. Малину с сахаром доводим до кипения.
5. Кладем острый перец и выключаем огонь. Остужаем до комнатной температуры.
6. Опять доводим малину до кипения, варим 15 минут на тихом огне.
7. Убираем перец. Варенье перекладываем в стерилизованные банки и закатываем.