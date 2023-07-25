Кабачки порезали и обмакнули в минералку — закуска к столу за 10 минут

Если вам надоели жареные кабачки, то из них можно приготовить необычную закуску, рецепт которых у вас будут спрашивать все подряд.

Возьмите 3 кабачка, 2 яйца, 0,5 стакана газированной минералки, зелень, чеснок и специи, мука.

В отдельной посуде смешайте мелко порезанную зелень, чеснок и специи. В полученной смеси обваляйте порезанные кружочками кабачки.

Далее вам нужен будет кляр — яйца взбейте, а затем влейте минералку. Обмакните каждый кабачок в кляр и обжарьте.

Получится вкуснятина за 10 минут.

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