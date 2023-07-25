Творожная запеканка без муки — кайфуем и худеем одновременно

Не все сладкие запеканки — вредные для фигуры. Можно приготовить десерт без использования пшеничной муки. И тогда калорий в блюде будет меньше, чем обычно.

Для рецепты возьмите 400 г творога, 3 яйца, 2 ст. л. крахмала, 1 ст. л. отрубей, 0,5 ч. л. разрыхлителя, 1 щепотка ванилина, заменитель сахара.

Смешайте вышеперечисленные продукты и тщательно взбейте в блендере. Затем перелейте полученную смесь в форму и отправляйте в духовку на один час при температуре 160 градусов.

Блюдо готово! Приятного аппетита!

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