Готовим нежный капустный пирог без муки: с хрустящей сырной корочкой — без вреда для фигуры

Если очень хочется выпечки, но совсем нет желания толстеть, попробуйте этот легкий капустный пирог с хрустящей сырной корочкой без муки.

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Ингредиенты:

• яйца - 2 шт.

• молоко - 150 мл

• соль - 1 ч. л.

• черный перец, сушеный чеснок, орегано - по вкусу

• овсяные хлопья - 6 ст. л.

• разрыхлитель - 1 ч. л.

• капуста - 400 гр.

Для верхнего слоя:

• яйцо - 1 шт.

• сыр - 50 гр.

Разбить в миску 2 яйца, добавить молоко, соль, специи, хлопья, разрыхлитель. Оставить для набухания хлопьев.

В это время нашинковать капусту. На мелкой терке натереть сыр, добавить в него яйцо, перемешать.

В овсяный состав выложить капусту, размешать, выложить в форму для запекания. Утрамбовать и сверху уложить сырный состав.

Выпекать при 180° 35 минут.

Источник: Telegram-канал «По-домашнему».