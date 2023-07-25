Готовим нежный капустный пирог без муки: с хрустящей сырной корочкой — без вреда для фигуры

Если очень хочется выпечки, но совсем нет желания толстеть, попробуйте этот легкий капустный пирог с хрустящей сырной корочкой без муки.
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Ингредиенты:
• яйца - 2 шт.
• молоко - 150 мл
• соль - 1 ч. л.
• черный перец, сушеный чеснок, орегано - по вкусу
• овсяные хлопья - 6 ст. л.
• разрыхлитель - 1 ч. л.
• капуста - 400 гр.
Для верхнего слоя:
• яйцо - 1 шт.
• сыр - 50 гр.
Разбить в миску 2 яйца, добавить молоко, соль, специи, хлопья, разрыхлитель. Оставить для набухания хлопьев.
В это время нашинковать капусту. На мелкой терке натереть сыр, добавить в него яйцо, перемешать.
В овсяный состав выложить капусту, размешать, выложить в форму для запекания. Утрамбовать и сверху уложить сырный состав.
Выпекать при 180° 35 минут.
Источник: Telegram-канал «По-домашнему».