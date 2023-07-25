Теплый салат с говядиной «Валюша» — помидоры, яйца, сыр и руккола: готовим за 15 минут

Готовим теплый салат с говядиной «Валюша» на оливковом масле с помидорами. По вкусу можно добавить яйца.

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Берем 100 г рукколы, 300 г говядины, 2 яйца, 3 помидора, 150 г мягкого сыра, 2 веточки розмарина, 2 ст.л. соевого соуса, 2 ст.л. оливкового масла, 30 г сливочного масла, соль и молотый черный перец.