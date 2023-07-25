Баклажаны в хрустящей панировке: месяц едим, другого не хочется (простой рецепт)

Вы придете в восторг от этих баклажанов в хрустящей панировке. Блюдо донельзя простое и в то же время невероятно аппетитное. Пока сезон овощей, вы будете готовить его постоянно!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты:
- Баклажан 1 шт.
- Соль по вкусу
- Мука
- Яйца 2 шт.
- Панировочные сухари
- Растительное масло для жарки
Для соуса:
- Сметана 20% 4 ст. л
- Майонез 4 ст. л
- Чеснок 4 зубчика
- Укроп
Баклажаны почистить, нарезать на брусочки, посолить и оставить на 30 минут. Обсушить салфеткой.
Далее насыпать в разные мисочки муку, взбитые яйца, сухари. Обмакнуть кусочки баклажанов в яйце, потом обвалять в муке и сухарях. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
Смешать ингредиенты для соуса, подать к столу.
Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски».