Баклажаны в хрустящей панировке: месяц едим, другого не хочется (простой рецепт)

Баклажаны. Фото: соцсети

Это невероятно легкое и в то же время аппетитное блюдо.

Вы придете в восторг от этих баклажанов в хрустящей панировке. Блюдо донельзя простое и в то же время невероятно аппетитное. Пока сезон овощей, вы будете готовить его постоянно!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

  • Баклажан 1 шт.
  • Соль по вкусу
  • Мука
  • Яйца 2 шт.
  • Панировочные сухари 
  • Растительное масло для жарки

Для соуса:

  • Сметана 20% 4 ст. л
  • Майонез 4 ст. л
  • Чеснок 4 зубчика
  • Укроп

Баклажаны почистить, нарезать на брусочки, посолить и оставить на 30 минут. Обсушить салфеткой.

Далее насыпать в разные мисочки муку, взбитые яйца, сухари. Обмакнуть кусочки баклажанов в яйце, потом обвалять в муке и сухарях. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

Смешать ингредиенты для соуса, подать к столу.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски».

Читайте также