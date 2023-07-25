Что нужно добавить в куриный суп с лапшой — станет еще вкуснее: знают от силы 15%

Что нужно добавить в куриный суп с лапшой, чтобы это блюдо стало еще вкуснее. Так готовили наши мамы в СССР, а теперь знают от силы 15-20%. Этот ингредиент сделает бульон более наваристым и ароматным. Вкуснотища — а раз съедаем по 2 тарелки. А если подавать супчик с гренками, то добавку попросят даже малыши-малоежки. В куриный бульон нужно добавить сыр.

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Берем 300 г курицы, 150 г лапши, 2 плавленых сырка, 1 луковица, 1 перец, специи.

Как готовить?

Отвариваем курицу, а лук мелко нарезаем и обжариваем до золотистости. Отправляем его в бульон, и туда же сразу бросаем измельченный перец и тертый плавленый сыр. Когда сыр расплавится, всыпаем в суп лапшу и варим до ее готовности на медленном огне. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru