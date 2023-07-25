Как сделать творожный сыр из обычной сметаны: вкуснейший и варить не надо (трюк — в ложке лимонного сока)

Очень вкусный, свеженький и нежный творожный сыр можно сделать из упаковки сметаны. Варка не потребуется, это нереально просто.

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Из 300-граммовой упаковки сметаны у вас получится 200 граммов вкуснейшего сыра. Это раза в 3 дешевле, если бы вы покупали его в магазине. К тому же по вкусу не отличить и в составе не будет усилителей вкуса, консервантов и прочих ненужных добавок.

Прямо в 300-граммовую баночку со сметаной 20% положите половину чайной ложки соли и столько же сока лимона, хорошо перемешайте.

Переложите сметану с соком и солью в сито с застеленной в нее марлей в три слоя. Положите под сито чашку, чтобы в нее стекала сыворотка в процессе приготовления сыра.

Свободными краями марли прикройте сверху будущий сыр и положите грузик. Это может быть, к примеру, миска и литровая банка, наполненная водой.

Через 12 часов сыр будет готов, переложите в баночку и наслаждайтесь вкусом.

В сыр вы можете положить нашинкованную зелень, жареные грибы, выдавить в него чеснок.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».