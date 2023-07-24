Баклажаны жарим в крахмале и заправляем ароматной вкуснятиной: китайская закуска, другой не захотите

Баклажаны. Фото: соцсети

Сладкий перец подчеркнет вкус этой роскошной и простой закуски.

Как и все китайские блюда эта закуска из баклажанов готовится очень быстро и просто. При этом отличается чарующей пикантностью, которая запоминается надолго. Наверняка, эта закуска станет хитом на вашем столе, оторваться от нее невозможно, а готовится она в считанные минуты.

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Ингредиенты:

  • Баклажаны 2 шт.
  • Соль по вкусу
  • Картофельный крахмал 3-4 ст.л
  • Растительное масло для жарки
  • Болгарский перец 2 шт.
  • Чеснок 5 зубчиков
  • Кинза
  • Зеленый лук
  • Мед 3 ст.л
  • Соевый соус 6-7 ст.л
  • Лимонный сок 3 ст.л
  • Растительное масло 30 мл
  • Острый соус 2 ст.л

Баклажаны, очистить, нарезать на небольшие брусочки, положить в салатник, посолить, перемешать и оставить на 30 минут. Далее обсушить полотенцем или салфеткой.

Обвалять в крахмале и обжарить в растительном масле до хрустящей корочки.

Отдельно смешать нарезанные мелко болгарский перец, зелень, чеснок, мед, лимонный сок, соевый соус, масло, острый соус.

Смешать с баклажанами и посыпать кунжутом.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски».

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