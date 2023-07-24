Баклажаны больше не жарим — запекаем под сырно-томатной шапочкой: собираем слоями и в духовку (божественно)

В сезон баклажанов обязательно попробуйте это блюдо. Оно готовится в духовке, а потому вы избежите излишнего жира.

Кроме того, сэкономите время. Ведь все, что вам нужно будет сделать, — это собрать блюдо слоями и отправить в печь. А потом просто наслаждайтесь деликатесом!

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Ингредиенты:

баклажан,

помидор,

моцарелла,

чеснок — 2 зубчика,

базилик,

паприка,

соль,

черный перец,

оливковое масло.

Баклажаны, моцареллу и томаты нарежьте на тонкие ломтики. Сделайте соус из чеснока, базилика, паприки, черного перца, соли, масла.

На противень постелите пергамент, накапайте на него немного оливкового масла, разложите баклажаны, промажьте их соусом, разложите сверху кусочки томатов и сыра.

Поставьте в духовку при 200 градусах на 25 минут. Это просто божественно!

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски».