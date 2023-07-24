Быстрый салат с селедкой: делаем летом вместо «шубы» — с маринованным лучком, свеколкой и горошком

Любители сельди под шубой да и вообще селедочки оценят этот улетный салатик. Делайте его все лето, он точно не испортит фигуру. Никакого майонеза, только легкие продукты, которые быстро усваиваются. Да еще так вкусно!

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Ингредиенты:

селедка,

свекла,

лук,

горошек,

перец,

ароматное масло,

уксус.

Вареную свеклу и лук нарезать соломкой. Селедку нарубить тоненькими ломтиками. Лук обдать кипятком и добавить немного уксуса. Оставить мариноваться на пять минут.

Смешать все ингредиенты, добавить горошек. Приправить свежемолотым перцем и любым растительным маслом.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски».