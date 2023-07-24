Шарлотка на овсянке и кефире — калорий меньше, чем в классической: добавили мед

Шарлотку можно приготовить на кефирном тесте с использованием овсяных хлопьев. Тогда десерт получится менее калорийным, чем в классическом исполнении.

Возьмите 3 яйца, 1 стакан кефира, 6 яблок, по 0,5 стакана муки и овсяных хлопьев, 3 ч.л. меда, 1 ч.л. разрыхлителя.

В отдельной миске смешайте хлопья, муку, 1 яйцо, белки яиц, мед и кефир. Замесите тесто.

Залейте в форму половину полученного теста, а сверху положите нарезанные яблоки. Сверху залейте оставшимся тестом и отправляйте в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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