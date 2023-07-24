Приготовили сыр на кефире с зеленью: все смешали и отжали — не надо идти в магазин

Сыр можно легко приготовить дома, для этого понадобится совсем немного продуктов, чем кажется. Просто возьмите 2 л 3,2% кефира, 1 ч.л. соли, 0,5 ч.л. соды, 1 яйцо, 3 веточки укропа, 50 г сливочного масла.

Поставьте кефир на огонь и медленно нагревайте. Как только сыворотка отделится — слейте в дуршлаг, накрытый марлей, и отожмите.

В готовый сыр добавьте соль, соду, яйцо и мелко нарезанную зелень. Полученную смесь выложите в форму и отправьте в холодильник на одну ночь.

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