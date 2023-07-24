Пирог «Морячка» с красной рыбой на слоеном тесте — яйцо, сливочный сыр: царская закуска

Готовим нежнейший пирог «Морячка» с красной рыбой на слоеном тесте. Просто объедение! Такой выпечкой можно удивить даже гостей-гурманов: все попросят добавки, еще и домой унесут пару кусочков, чтобы угостить домашних.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Берем 500 г слоеного теста, 500 г красной рыбы, 180 г сливочного сыра, 1 пучок укропа, 1 яйцо, половина лимона, специи.

Как готовить?

Сначала нарезаем красную рыбу полосками и маринуем ее 40 минут в лимонном соке и специях. Затем нужно раскатать тесто, смазываем его сливочным сыром и сверху присыпаем рубленой зеленью. Далее выкладываем рыбную начинку и сверху накрываем тестом. Смазываем его желтком, посыпаем кунжутом и делаем несколько отверстий вилкой. Выпекаем в духовке 20–25 минут при 180–200 градусах. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru