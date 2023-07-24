Готовим сладкую колбаску к чаю по советскому рецепту: очень вкусно, даем проверенный рецепт (выпекать не нужно)

Такая вкуснятина теперь редко встречается, а во времена СССР сладкую колбаску к чаю делали в каждом доме. Вы удивитесь, что такой простой десерт с дешевеньким составом может быть таким вкусным.

Выпекать его не надо, просто смешайте ингредиенты, скатайте колбаски и охладите в холодильнике. У вас точно получится!

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Ингредиенты: печенье — 500 граммов, орехи (по желанию) — 100 граммов, какао-порошок — 3–4 столовые ложки, сахарный песок — 3–6 столовых ложек, сливочное масло — 180 граммов, молоко — 150 граммов.

Измельчить печенье и орешки. Масло, какао, сахар, молоко нагреть в одной кастрюльке, помешивая. Как только закипит, снять с плиты. Все смешать хорошенько. Раскатать в пару колбасок, завернув в полиэтилен, пищевую пленку или просто в мешочек.

Положить в холодильник, можно в морозилку, чтобы десерт получился быстрее. Достать затвердевшую колбаску, нарезать на кусочки.

Также советские хозяйки посыпали колбаски сахарной пудрой, чтобы они получались похожими на настоящие копченые.

Источник: YouTube-канал «Кулинарим с Таней».