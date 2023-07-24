Узнали, как в СССР готовили молочные коржики: покупали такие в школьной столовой (советский рецепт)

Вспомнить вкус советского детства или узнать его можно при помощи этих молочных коржиков. Рецепт донельзя простой, нереально дешевый в реализации. При этом выпечка вкусная, тающая во рту, ароматная. С молоком на завтрак — просто восторг!

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Ингредиенты: мука — 550 граммов, сливочное масло — 100 граммов, яйцо куриное — 1 штука, соль — 1 щепотка, молоко — 80 миллилитров, сахар — 200 граммов, ванильный сахар — 20 граммов, разрыхлитель — 10 граммов (либо сода, гашеная укусом), для смазывания яйцо — 1 штука.

Перетираем вилкой мягкое сливочное масло с сахаром. Добавляем яйцо, щепотку соли, молоко, взбиваем до однородной массы.

Вводим также в состав ванильный сахар, разрыхлитель или гашеную соду. Понемногу вносим в массу 400 граммов муки и размешиваем. Тесто должно получиться липким.

Потом потихоньку вводим еще около 100–150 граммов муки. Вымешиваем до тех пор, пока тесто прекратит прилипать к рукам.

Делим тесто пополам, скатываем шары, делаем скалкой лепешки примерно в один сантиметр.

Вырезаем коржики, смазываем взбитым яйцом, проходимся по верху вилкой, чтобы получились линии.

Выпекаем в духовке на 200 градусах 10–13 минут.

Источник: YouTube-канал «На кухне у Любани».