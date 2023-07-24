Попробовали кабачковые оладушки с сыром — выше всех похвал: будете есть только их (простой рецепт)

Всем знакомые кабачковые оладушки станут совершенно новым для вас блюдом, если вы внесете в состав немного тертого сыра и зелень. Эта вкуснятина будет аппетитно тянуться и привлекать приятным ароматом.

Ингредиенты: кабачок — 1 штука (250–300 граммов), яйца — 2 штуки, сыр — 100–150 граммов, мука — 2–3 столовые ложки (до желаемой густоты теста), укроп — 2–3 веточки, соль, свежемолотый перец, растительное масло для жарки.

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Натираем кабачок, выжимаем сок. Натираем сыр. Шинкуем зелень. Бросаем все ингредиенты в одну миску и перемешиваем.

Накаляем на сковороде масло и жарим оладушки, выкладывая ложкой, с двух сторон. Подаем к столу со сметаной.

Источник: gotovim-doma.ru.