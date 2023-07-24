Готовим манник «Три стакана» с влажной серединкой — рецепт наших мам: из того, что на кухне нашли

Этот вкуснейший советский пирог готовится на одном стакане манки, одеом стакане сахара и одном стакане кефира, поэтому у него такое название. Рецепт простой и запоминающийся, но вы можете его изменять на свое усмотрение.

Если в вашем холодильнике нашлась простокваша или ряженка вместо кефира, то смело заменяйте на них состав. Также по желанию можно сократить количество сахара. Добавлять изюм, курагу, фрукты, ягоды, орехи.

Разрезайте манник на коржи и пропитывайте своим любимым кремом, получится домашний торт, посыпайте сахарной пудрой, смазывайте шоколадом и сгущенкой. Он вкусен в любом виде!

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Ингредиенты:

кефир, сахар, манная крупа — по 1 стакану,

яйцо — 1 штука,

масло сливочное — 50 граммов,

соль — 2 грамма,

ванилин — 1 грамм,

сода пищевая — 5 граммов.

Смешать все сухие ингредиенты. Ввести в состав яйцо, мягкое масло, кефир. Оставить на 10–15 минут, чтобы манная крупа в составе стала мягкой, а пирог получился от этого нежным.

В форму (диаметр — 20 см, высота — 5 см) разложить пергамент на дно, промазать маслом края. Вылить тесто и поставить выпекаться в духовку. Ее прогреть заранее на 180 градусах.

Готовить примерно 30 минут в зависимости от духовки. Проверять палочкой из дерева.

Источник: YouTube-канал «Любовь Сазонова».