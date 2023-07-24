Когда очень хочешь пиццу, но бережешь фигуру: рецепт легкой и вкусной на кабачке

В сезон кабачков обязательно попробуйте эту овощную пиццу. Она легкая, нежная, очень вкусная. Готовить ее быстро и просто.

Она понравится всем: и худеющим, и тем, кто любит покалорийнее, и детям, и мужчинам, и женщинам.

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Ингредиенты: кабачок — 200 г, мука рисовая или пшеничная — 40 г, яйцо — 1 шт., соль — по вкусу. Начинка: легкая ветчина из индейки — 60 г, сыр сулугуни — 50 г, томатный соус / паста — 20 г, помидор — 80 г, орегано — по вкусу.

Натрите кабачок, отожмите, смешайте с мукой, добавьте соль, яйцо. На сковороде с антипригарным покрытием пожарьте из этого состава овощной корж.

Смажьте пастой, приправьте, разложите по коржу кусочки ветчины и помидоров, посыпьте сверху тертым сыром. Готовьте под закрытой крышкой на сковороде, пока не расплавится сыр. Или отправьте ненадолго в духовку.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».