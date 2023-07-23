Балдеем от этого пирога «Три стакана» (манка, мука, сахар): вместо теста — мучнистая смесь с яблоком

Этот насыпной пирог взрывает мозг своим невероятно аппетитным вкусом и простотой приготовления. Вам не нужно будет замешивать тесто, просто сделайте смесь из муки, манки, сахара и проложите его сочными слоями яблок.
Смесь пропитается соком и получится нужная песочная текстура в процессе запекания. Пальчики оближешь!
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Ингредиенты:
- Манка, сахар, мука – по 1 стакану
- Яблоки – 1 кг
- Масло сливочное – 100 г
- Лимон – 1 шт.
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка
- Корица – 1 чайная ложка
- Соль
Для приготовления пирога желательна разъемная форма диаметром 20 см.
Смешиваем муку, манку, сахар, разрыхлитель и соль.
Яблоки натираем на крупной терке.
Мелко натираем цедру лимона, выдавливаем сок лимона, смешиваем с яблоками и добавляем корицу.
В форму, застеленную пергаментом, насыпаем первым слоем 1/3 часть сухого теста, а вторым слоем 1/3 часть яблок. Таким образом, чередуя яблоки и тесто, выкладываем 3 слоя пирога.
Сверху натираем замороженное сливочное масло.
Ставим пирог в предварительно разогретую духовку на 40 минут выпекаться на 180 градусах.
Источник: YouTube-канал «ПроСто кухня»