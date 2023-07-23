Как приготовить тот самый советский пирог «Три стакана»: стакан манки, стакан сахара, стакан кефира

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Ингредиенты:
- Кефира, сахара, манки – по 1 стакану
- Яйцо – 1 штука
- Масло сливочное – 50 граммов
- Соль – 2 грамма
- Ванилин – 1 грамм
- Сода пищевая – 5 граммов
Прогреть духовку до 180 градусов.
Немного прогреть масло, чтобы оно стало мягким.
Соединить все сухие ингредиенты, перемешать. Вбить яйцо и масло, перемешать
Влить кефир, перемешать до однородности.
Оставить на 10-15 минут, чтобы манка набухла.
В форму (диаметр 20 см, высота 5 см) положить смазанный маслом пергамент на дно, промазать маслом стенки.
Выложить тесто, разровнять, поставить запекаться в прогретую печь примерно на 30 минут (ориентироваться на свою духовку). Проверить готовность деревянной палочкой.
Источник: YouTube-канал «Любовь Сазонова»