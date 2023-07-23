Кабачковая икра из рецептов СССР: проще не бывает, а такая вкусная — и на зиму, и поесть сейчас

Кабачковая икра. Фото: соцсети

Этот деликатес обожали жители Советского Союза.

Кабачковая икра была любимым лакомством у жителей Советского Союза.  Еще бы, с ней и вкусный бутерброд на завтрак можно сделать, и к столу праздничному подать в качестве закуски и на дачу взять перекусить удобно. Да и стоит она сущие копейки.

К тому же советские граждане умело делали заготовки на зиму по самым простым рецептам. Попробуйте и вы этот незатейливый способ закрутки с обалденным вкусом.

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Ингредиенты:

  • 300 граммов лука репчатого
  • килограмм кабачков
  • 300 граммов моркови
  • 80 граммов томатной пасты
  • 70 миллилитров растительного масла
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 столовая ложка сахарного песка
  • 0,5 чайной ложки перца черного молотого (по желанию)

Лук мелко нарезать, морковку натереть, обжарить овощи. В конце добавить томатную пасту, кабачки кусочками, специи и потушить под крышкой примерно 10 минут. Измельчить блендером до желаемой консистенции, охладить и можно есть.

Если вы хотите закрыть на зиму, то добавьте 1 столовую ложку 9% уксуса на данный объем в конце тушения овощей.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»

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