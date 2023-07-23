Кабачковая икра из рецептов СССР: проще не бывает, а такая вкусная — и на зиму, и поесть сейчас

Кабачковая икра была любимым лакомством у жителей Советского Союза. Еще бы, с ней и вкусный бутерброд на завтрак можно сделать, и к столу праздничному подать в качестве закуски и на дачу взять перекусить удобно. Да и стоит она сущие копейки.
К тому же советские граждане умело делали заготовки на зиму по самым простым рецептам. Попробуйте и вы этот незатейливый способ закрутки с обалденным вкусом.
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Ингредиенты:
- 300 граммов лука репчатого
- килограмм кабачков
- 300 граммов моркови
- 80 граммов томатной пасты
- 70 миллилитров растительного масла
- 1 чайная ложка соли
- 1 столовая ложка сахарного песка
- 0,5 чайной ложки перца черного молотого (по желанию)
Лук мелко нарезать, морковку натереть, обжарить овощи. В конце добавить томатную пасту, кабачки кусочками, специи и потушить под крышкой примерно 10 минут. Измельчить блендером до желаемой консистенции, охладить и можно есть.
Если вы хотите закрыть на зиму, то добавьте 1 столовую ложку 9% уксуса на данный объем в конце тушения овощей.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»