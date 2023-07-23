Из вишни больше не делаем варенье: только этот соус к мясу — всю зиму наслаждаемся

Вишневый соус к мясу – это нереальный кулинарный шедевр, который даже самое простое блюдо превращает в изыск. Обязательно попробуйте и закатайте на зиму.

Поверьте, вся вишня будет теперь уходить у вас только на этот соус.

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Ингредиенты:

Вишня – 1 кг

Сахар – 100 г

Перец чили – 15 г

Карри – 10 г

Чеснок – 20 г

Соль – 5 г

Кориандр – 10 г семена

Перец черный – 0.25 ч.л. по вкусу

Вишню промыть, оставить на 15-20 минут.

Чеснок очистить, измельчить. Перец чили промыть, нарезать кубиками. Семена кориандра перетереть в ступке до мелких кусочков.

Из вишни убрать косточки. Измельчить блендером до однородности. Добавить сахар, соль, горький перец и измельченный чеснок. Все перемешать.

Поставить на умеренный огонь. Добавить кориандр, молотый черный перец, карри и перемешать. Довести до кипения, помешивая. Затем на маленьком огне варить 15 минут, помешивая.

Соус пробить блендером и протереть через сито. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить 3-5 минут на небольшом огне.

Соус разлить по сухим стерильным банкам, плотно закрыть стерильными крышками, перевернуть вверх дном. Оставить до полного остывания.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».