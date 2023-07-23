Из вишни больше не делаем варенье: только этот соус к мясу — всю зиму наслаждаемся

Вишневый соус к мясу – это нереальный кулинарный шедевр, который даже самое простое блюдо превращает в изыск. Обязательно попробуйте и закатайте на зиму.
Поверьте, вся вишня будет теперь уходить у вас только на этот соус.
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Ингредиенты:
- Вишня – 1 кг
- Сахар – 100 г
- Перец чили – 15 г
- Карри – 10 г
- Чеснок – 20 г
- Соль – 5 г
- Кориандр – 10 г семена
- Перец черный – 0.25 ч.л. по вкусу
Вишню промыть, оставить на 15-20 минут.
Чеснок очистить, измельчить. Перец чили промыть, нарезать кубиками. Семена кориандра перетереть в ступке до мелких кусочков.
Из вишни убрать косточки. Измельчить блендером до однородности. Добавить сахар, соль, горький перец и измельченный чеснок. Все перемешать.
Поставить на умеренный огонь. Добавить кориандр, молотый черный перец, карри и перемешать. Довести до кипения, помешивая. Затем на маленьком огне варить 15 минут, помешивая.
Соус пробить блендером и протереть через сито. Поставить на огонь и довести до кипения. Варить 3-5 минут на небольшом огне.
Соус разлить по сухим стерильным банкам, плотно закрыть стерильными крышками, перевернуть вверх дном. Оставить до полного остывания.
Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».