Легкий рецепт домашнего сыра: творог, яйцо, сода, соль, масло — смешали, сварили и съели

Что может быть лучше свежего домашнего сливочного сыра? Тем более готовится он – проще некуда из самых элементарных продуктов. Поверьте, сыроваром тут точно быть не нужно.

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Ингредиенты:

Творог (9%) - 500 г

Яйцо - 1 шт.

Сода - 1 ч.л.

Соль (по вкусу)

Сливочное масло (82,5%) - 100 гр.

В творог вбить яйцо, положить соду и сливочное масло комнатной температуры. Перетереть вилкой, толкушкой или взбить блендером для уничтожения комочков.

Сварить получившуюся массу на водяной бане или низком огне, постоянно помешивая, до однородности.

По желанию в сыр можно добавить зелень, грибы. Готовый сыр вылить в банки и дать остыть, потом убрать в холодильник. Намазывать на хлеб и есть с аппетитом.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция»