Как приготовить молочные коржики из СССР — «те самые за 8 копеек»: мука, сахар, молоко, яйцо

Жители постсоветского пространства хорошо помнят молочные коржики за 8 копеек, которые продавали в каждой кулинарии.

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Советские дети всегда могли отрыть в своем кармане мелочь и полакомиться этой вкуснятиной. Попробуйте их и вы, это действительно большая вкуснятина за маленькие деньги.

Ингредиенты: мука 550 г, сливочное масло 100 г, яйцо 1 шт., щепотка соли, молоко 80 мл, сахар 200 г, ванильный сахар 20 г, разрыхлитель 10 г (либо сода, гашеная укусом), для смазывания яйцо 1 шт.

В миску бросить мягкое сливочное масло, сахар, перетереть. Добавить одно яйцо, щепотку соли, молоко, все вместе взбить до однородной массы.

Положить ванильный сахар, разрыхлитель или гашеную соду, перемешать. Далее частями внести 400 граммов муки и размешивать. Тесто должно получиться липким.

Далее постепенно внессти еще муку, чтобы тесто стало как пластилин, но не липким. На это уйдет муки у всех по-разному, примерно 150 граммов.

Разделить тесто пополам, скатать колобки, раскатать, подпыливая. Лепешки должны получиться толщиной в 1 см. Вырезать коржики, смазать взбитым яйцом, пройтись по верху вилкой, чтобы получились линии.

Выпекать при температуре 200 градусов 10 - 13 минут.

Источник: YouTube-канал «На кухне у Любани»