Молдавские плацинды стали хитом — рецепт: такие простые и вкусные лепешки (творог, зелень, мука, вода, яйца)

Молдавские плацинды с творогом и зеленью станут хитом вашего стола. Они невероятно аппетитные и к тому же готовятся невероятно просто. Эти лепешки - прекрасная альтернатива пирожкам, тем более, что тесто для них делается без дрожжей и очень быстро.

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Ингредиенты: мука - 2 стакана, теплая вода - 180 миллилитров, растительное масло - 80 миллилитров, яйца - 2 штуки, творог - 350 граммов, пучок петрушки с укропом, уксус - 1 столовая ложка, соль, молотый черный перец.

Смешать муку, воду, яйца и уксус, тесто должно получиться мягким, не тугим. Творог пробить блендером или перетереть вилкой, положить мелко нарезанную зелень, соль и молотый перец.

Разделить тесто на одинаковые кусочки, раскатать тонкие лепешки, выложить начинку и закрепить края.

Пожарить лепешки до готовности на растительном масле.

Источник: lafoy.ru