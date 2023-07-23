Салат «Марьюшка» с крабовыми палочками — чеснок, 2 помидора, сыр: едим тазами

Салат. Фото: кадр из видео, скриншот 

Этот простой салат не зря стал хитом Интернета. Вкуснятина!

Готовим легкий салат «Марьюшка» из крабовых палочек: посоветовали, теперь едим через день. Все никак не надоест — такая вкуснятина, просто пальчики оближешь! Без добавки не обходимся. Готовим тазами, чтобы всем хватило. Закуска первой улетает со стола, рецепт спросила даже свекровь — не удержалась.

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Для салата понадобятся:

  • помидоры — 2–3 штуки;
  • крабовые палочки — 200 граммов;
  • твердый сыр — 100 граммов;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • майонез — по вкусу.

Готовить этот салат проще простого: сначала нужно нарезать крабовые палочки и помидоры. Затем трем сыр на крупной терке. Смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом с давленным чесноком. Приятного аппетита!

По материалам Telegram-канал «Время есть»

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