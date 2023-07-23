Взяли советский рецепт и обалдели: эта сладкая колбаска — кулинарный шедевр (делаем за 5 минут)

Сладкая шоколадная колбаска - это один из любимых рецептов советских времен. Колбаску предельно просто и быстро приготовить, не нужно даже выпекать и жарить.

Да и состав для вкуснятины найдется у каждого дома. В семьях СССР его готовили с успехом дети.

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Ингредиенты для приготовления 2 колбасок по 500 граммов: печенье - 500 граммов, орехи (не обязательно) - 100 граммов, какао в порошке - 3-4 столовые ложки, сахар - 3-6 столовых ложек, сливочное масло - 180 граммов, молоко - 150 граммов.

Печенье ломаем на кусочки произвольной формы. Орешки измельчаем.

Масло, какао, сахар, молоко прогреваем в одной посуде до закипания. Не забываем мешать.

Вливаем шоколадный состав в раскрошенное печенье, размешиваем. Делаем из этой массы две колбаски, раскатываем в пленке и убираем в холодильник, чтобы десерт стал твердым. Можно посыпать сахарной пудрой перед заворачиванием в пленку.

Далее нарезаем на кусочки и подаем к чаю.

Источник: YouTube-канал «Кулинарим с Таней»