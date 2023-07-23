Обалденные кабачковые оладушки новым методом: немного сыра, зелени — и это деликатес

Простые оладушки из кабачков могут стать настоящим кулинарным шедевром, если вы добавите в них немного зелени и сыра. Вы придете в восторг от их вкуса и тягучей текстуры.

Ингредиенты: кабачок (молодой) или цукини - 1 шт. (250-300 г), яйца - 2 шт., сыр твердый - 100-150 г, мука - 2-3 ст.л. (до желаемой густоты теста), укроп - 2-3 веточки, соль, свежемолотый перец, растительное масло для жарки.

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Натрите кабачки, отожмите, чуть подсолите и оставьте на пару минут, чтобы они дали сок. Слейте его.

Бросьте в состав яйца, тертый сыр, нашинкованную зелень, муку, размешайте. Пожарьте на раскаленном масле с двух сторон до готовности, выкладывая ложкой состав на сковороду.

Источник: gotovim-doma.ru