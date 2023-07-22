Взбили манную кашу с молоком и яблочным пюре: детей не оторвать от стола

Манная каша может быть очень вкусной, если ее хорошо взбить и добавить яблочное пюре. Последнее можно купить готовое в магазине - продается в детских отделах, для прикормов.

Для рецепта вам понадобятся: 300 мл молока, 50 г манной крупы, 100 г яблочного пюре, 2 ст.л. сахара, ванилин на кончике ножа, щепотка соли.

Молоко вскипятите, посолите, добавьте сахар и всыпайте манку, помешивая. Тогда не будет комочков. После закипания отправляйте масло, ванилин и яблочное пюре.

Затем взбейте в блендере полученную кашу - получится пышно и вкусно.

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