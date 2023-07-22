Малосольные огурцы в пакете за 30 минут: потрясли и наелись до отвала

Малосольные огурчики обожают многие из нас. И готовятся они быстро, без особых усилий.

Просто возьмите 1 кг огурцов, полголовки чеснока, 0,5 ч.л. сахара, 1 ст.л. крупной соли, полпучка укропа, по 3 горошины черного и душистого перцев.

Огурцы тщательно промойте и порежьте примерно на восемь частей. В отдельной миске смешайте остальные вышеперечисленные ингредиенты.

Все уберите в пакет и потрясите. Затем надо положить пакет в холодильник на 30 минут и потом можно есть.

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