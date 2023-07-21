Гости будут в восторге: как приготовить 2-3 литра домашней «Фанты» из парочки апельсинов

Готовим домашнюю «Фанту», чтобы угостить гостей на летней вечеринке. Целый пакет апельсинов не понадобится – достаточно двух штук.

Берем два апельсина, моем их и замораживаем в морозилке, лучше на ночь.

Достаем их твердыми, даем оттаять на столе 10-15 минут и режем на кусочки вместе с кожурой.

Затем забрасываем это в блендер и получаем однородную апельсиновую кашицу.

Заливаем ее литром питьевой воды и даем настояться 15-20 минут.