Ленивые пирожки на лаваше за 10 минут — картошка в начинку: готовим каждые выходные

Готовим ленивые пироги на лаваше за 10 минут — в начинку кладем картошку. Просто, вкусно и аппетитно!

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Берем 1 лаваш, 350 г картофеля, 2 яйца, 100 мл молока, зелень, специи, 1 ст.л. муки, 1 ст.л. сметаны.

Сначала варим картофель до готовности, делаем пюре с молоком, кидаем зелень и специи, добавляем соль по вкусу. Затем нарезаем лаваш на полоски, выкладываем начинку и сворачиваем пирожки. Взбиваем яйца со сметаной и мукой, обмакиваем пирожки в этом составе и жарим в масле. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru