Узнали, как правильно готовить оладьи: муку не кладем, только манку — воздушные, нежные

Узнали, как правильно готовить оладьи: никакой муки, только манка. Оладушки получаются пышными, воздушными и нежнейшими — просто тают во рту! Кусаем губами — вкуснота! Даже свекровь попросила рецепт. Его передают из поколения в поколение, но помнят не больше 25%. А зря! Попробуйте!

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Берем 2 яйца, 65 граммов сахара, 250 миллилитров кефира, 150–200 граммов манки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 щепотка соли.

Для начала взбиваем яйца с сахаром и солью. Затем добавляем в эту смесь кефир и тщательно перемешиваем. Потом кладем манку с разрыхлителем, опять перемешиваем и оставляем тесто на 15 минут. Жарим оладушки на сковороде в масле. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru