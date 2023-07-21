Тот самый, любимый с детства манник, который готовила мама — два стакана манки, кефир и яйца

Как приготовить тот самый манник, как у мамы, ели в детстве — воздушный, нежнейший, просто тает во рту. Пальчики оближешь, какая вкуснота. Теперь готовим сами — вкус советского детства, его ни с чем не спутать.

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Берем 50 мл теплого кефира, 2 стакана манной крупы, 3 яйца, щепотка соли, 200 г сахара, 1 ч.л. разрыхлителя, сливочное масло для смазывания формы.

Сначала нужно взбить яйца с солью и сахаром. Затем в эту смесь добавить кефир, разрыхлитель и манную крупу. Все ингредиенты хорошенько смешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы манка разбухла.

Перекладываем тесто в смазанную форму и отправляем выпекаться на 30 минут в духовку на 180 градусов. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru