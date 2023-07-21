Приготовили дома дорогой сыр фета из кефира и соли - потратили копейки

Греческий сыр фета стоит в магазине от 300 рублей. Но лакомство можно приготовить дома, используя всего два продукта. Единственное, нужно строго придерживаться пропорций, иначе ничего не получится.

Для приготовления вам понадобятся 2 литра 2,5% кефира и 2 столовые ложки соли.

Посолите кефир, влейте в кастрюлю и нагревайте на медленном огне, помешивая. Когда сыворотка отделится - снимите с огня.

Застелите марлей дуршлаг и слейте нагретый кефир. Полученный осадок хорошо отожмите и отправьте на ночь в холодильник. Утром вы получите полноценный сыр фета, из которого делают знаменитый греческий салат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».