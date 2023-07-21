Испекли слоеный пирог за 150 рублей: взяли капусту и яйца — гости смели со стола

Пирог с капустой можно приготовить быстро, а на продукты потратите максимум 150 рублей. Возьмите в магазине готовое слоеное тесто за 90 рублей. Вам также понадобятся 1 кг белокочанной капусты, 4 луковицы, 5 вареных яиц, 1 сырой желток, 1 ст.л. молока.

Приготовим заправку: Мелко нашинкуйте капусту и лук и обжарьте на сковородке на растительном масле. В готовую капусту добавьте мелко порезанные вареные яйца.

Готовое тесто разделите на две части, раскатайте пласты. Первый уложите в форму и разложите по нему равномерно капустную начинку. Вторым пластом теста накройте полученный пирог и заделайте края.

Смажьте смесью яйца и молока.

Выпекайте в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

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