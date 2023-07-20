Как приготовить кабачковую икру по рецепту из СССР: на зиму и к обеду — кабачок, морковь, лук, паста

Пожалуй, кабачковая икра – одна из самых любимых заготовок у россиян. Ее обожали всегда, а в советские времена она считалась настоящим деликатесом, которым украшали праздничный стол.
Сегодня мы предлагаем вам вспомнить старый добрый проверенный советский рецепт кабачковой икры. В нем нет ничего лишнего.
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Ингредиенты:
- Кабачки 1 кг
- Морковь 300 г
- Лук 300 г
- Томатная паста 80 г
- Растительное масло 70 мл
- Соль 1ч/л
- Сахар 1ст/л
- Перец 0,5 ч.л (по желанию)
Лук шинкуем, морковь натираем и обжариваем, добавляем томатную пасту, кабачки кусочками, специи и тушим под крышкой около 10 минут. Измельчаем блендером до желаемой консистенции, охлаждаем и можно есть.
Если вы хотите закрыть на зиму, то добавьте 1 столовую ложку 9% уксуса на данный объем в конце тушения овощей.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».