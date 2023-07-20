Как приготовить кабачковую икру по рецепту из СССР: на зиму и к обеду — кабачок, морковь, лук, паста

Пожалуй, кабачковая икра – одна из самых любимых заготовок у россиян. Ее обожали всегда, а в советские времена она считалась настоящим деликатесом, которым украшали праздничный стол.

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить старый добрый проверенный советский рецепт кабачковой икры. В нем нет ничего лишнего.

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Ингредиенты:

Кабачки 1 кг

Морковь 300 г

Лук 300 г

Томатная паста 80 г

Растительное масло 70 мл

Соль 1ч/л

Сахар 1ст/л

Перец 0,5 ч.л (по желанию)

Лук шинкуем, морковь натираем и обжариваем, добавляем томатную пасту, кабачки кусочками, специи и тушим под крышкой около 10 минут. Измельчаем блендером до желаемой консистенции, охлаждаем и можно есть.

Если вы хотите закрыть на зиму, то добавьте 1 столовую ложку 9% уксуса на данный объем в конце тушения овощей.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».