Как мы делаем легкий чизкейк без выпечки за 2 минуты: основа из кукурузных хлопьев, творог, банан

Чизкейк – это не обязательно вкусный, но калорийный пирог. Его можно сделать легким и нежным, если основу составят кукурузные хлопья. Выпекать ничего не нужно! При этом десерт невероятно вкусный.
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Ингредиенты:
- Банан – 1 шт.
- Кукурузные хлопья – 90 г
- Какао – 1 ст.л.
- Творог в брикете – 180 г
- Кефир – 210 мл
- Подсластитель – 2 ст.л. (по желанию можно заменить на сахар)
- Быстрорастворимый желатин – 10 г
- Вода – 50 мл
- Вишня – 100 г (можно замороженную или любую другую ягоду, также кусочки фруктов)
Банан разминаем вилкой, добавляем измельченные кукурузные хлопья, какао и перемешиваем. Выкладываем смесь на дно формы, утрамбовываем. Творог смешиваем с кефиром и подсластителем.
Желатин заливаем водой и нагреваем до растворения крупинок. Смешиваем желатин с творожной массой и переливаем в форму на корж. Украшаем вишней или другой ягодой-фруктами и ставим в холодильник до застывания.
Источник: Telegram-канал «Сытая порция»