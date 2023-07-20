Как мы делаем легкий чизкейк без выпечки за 2 минуты: основа из кукурузных хлопьев, творог, банан

Чизкейк. Фото: соцсети

Вы не поверите, что вкуснятина может быть такой низкокалорийной.

Чизкейк – это не обязательно вкусный, но калорийный пирог. Его можно сделать легким и нежным, если основу составят кукурузные хлопья. Выпекать ничего не нужно! При этом десерт невероятно вкусный.

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Ингредиенты:

  • Банан – 1 шт.
  • Кукурузные хлопья – 90 г
  • Какао – 1 ст.л.
  • Творог в брикете – 180 г
  • Кефир – 210 мл
  • Подсластитель – 2 ст.л. (по желанию можно заменить на сахар)
  • Быстрорастворимый желатин – 10 г
  • Вода – 50 мл
  • Вишня – 100 г (можно замороженную или любую другую ягоду, также кусочки фруктов)

Банан разминаем вилкой, добавляем измельченные кукурузные хлопья, какао и перемешиваем. Выкладываем смесь на дно формы, утрамбовываем. Творог смешиваем с кефиром и подсластителем.

Желатин заливаем водой и нагреваем до растворения крупинок. Смешиваем желатин с творожной массой и переливаем в форму на корж. Украшаем вишней или другой ягодой-фруктами и ставим в холодильник до застывания.

Источник: Telegram-канал «Сытая порция»

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