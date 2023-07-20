Что нужно добавить в начинку пирожков с мясом — станут еще вкуснее: съедают за раз по 6 штук

Что нужно добавить в начинку пирожков с мясом, чтобы они стали еще вкуснее. Один ингредиент, а вкус — бомбический. Ели у бабушки в деревне: за раз улетают сразу по 6 пирожков. Важным продуктом станет гречка.

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Берем 300 г мяса, 40 г гречки, 1 пучок зелени, 1 луковица, 2 ст.л. сметаны, специи, растительное масло.

Как готовить?

Прокручиваем мясо через мясорубку, мелко нарезаем лук и обжариваем эти ингредиенты вместе до готовности. Отвариваем гречку, измельчаем зелень и перемешиваем начинку. Добавляем специи и сметану. Затем лепим пироги, заранее приготовив тесто. Ставим выпечку в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru