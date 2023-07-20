Легкий и быстрый салат за 5 минут: огурец, банка фасоли, колбаса, яйца — все просят рецепт

Пока в продаже есть сочная зелень и свежие огурчики, этот салатик будете радовать вас хоть каждый день. Обязательно его попробуйте, он никогда не надоедает, очень вкусный, и делать его нереально просто и быстро.

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Ингредиенты: фасоль – 1 банка, колбаса – 300 г, яйца – 3-4 шт., огурец – 2 шт. (можно малосольный по желанию), сухарики – 1 упаковка, зубчик чеснока (по желанию), зелень, майонез.

Колбасу, яйца, огурец нарезать кубиками, смешать с остальными ингредиентами.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски»