Готовим через день: молдавские плацинды с творогом и зеленью — язык проглотишь (мука, вода, яйца)

Молдавские плацинды – очень простые, дешевенькие, но при этом невероятно вкусные лепешки.

Вы будете их готовить через день, когда набьете руку и поймете, что они значительно скрашивают ежедневный рацион. Начинку можно варьировать на свой вкус, так лепешки никогда не надоедят.

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Ингредиенты: 2 стакана муки, 180 мл теплой воды, 80 мл растительного масла, 2 яйца, 350 г творога, пучок петрушки с укропом, 1 ст.л. уксуса, соль, молотый черный перец.

Смешиваем муку, воду, яйца и уксус, делая мягкое тесто. Творог пробиваем блендером или перетираем удобным способом (вилкой, толкушкой), добавляем мелко нарезанную зелень, соль и молотый перец.

Делим тесто на одинаковые кусочки, раскатываем тонкие коржи, выкладываем начинку и закрепляем края.

Жарим плацинды до готовности на растительном масле.

Источник: lafoy.ru