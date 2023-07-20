Маринованные крабовые палочки — оригинальная закуска подойдет и к празднику

Из крабовых палочек можно приготовить все, что угодно. Их даже можно замариновать и получить оригинальную закуску, которую не стыдно поставить на стол и перед гостями.

Для приготовления вам понадобятся 500 г крабовых палочек, 80 мл растительного масла, 2 зубчика чеснока, 0,5 лимона, петрушка, специи, 0,5 ч.л. паприки, щепотка острого перца, специи.

Палочки нарежьте наискосок и смешайте с вышеперечисленными ингредиентами. Тщательно перемешайте и оставьте на ночь в холодильнике. Получится вкуснятина.

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