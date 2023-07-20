Как приготовить ту самую шоколадную колбаску к чаю: рецепт «как мама делала» — смешал и все (выпекать не надо)

Шоколадная колбаска к чаю - любимый десерт всех жителей СССР. Она делается из самого простого набора продуктов, выпекать ее не нужно, просто подержите в холодильнике, нарежьте и подайте к чаю.

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Ингредиенты печенье - 500 граммов, орешки (можно обойтись без них) - 100 граммов, порошок какао - 3-4 столовые ложки, сахар - 3-6 столовых ложек, масло сливочное - 180 граммов, молоко - 150 граммов.

Разламываем руками печенье на произвольные кусочки, можно и даже лучше разного размера. Орешки тоже измельчаем скалкой или в блендере.

Прогреваем на огне в кастрюльке масло, какао, сахар, молоко. Как только состав начнет закипать, снимаем его и вливаем в печенье. Размешиваем, формируем две колбаски на полиэтиленовой пленке, можно посыпать сахарной пудрой.

Заматываем и убираем в холодильник, пока колбаски не станут твердыми.

Нарезаем на кусочки и подаем к столу.

Источник: YouTube-канал «Кулинарим с Таней»