Готовим любимый всеми салат «Нежинский» (рецепт СССР): из огурцов и лука, без стерилизации

Салат «Нежинский» многие помнят еще со времен СССР, он был на столе практически на каждый праздник и всегда уходил на ура у гостей.
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Готовится салатик невероятно просто, без стерилизации. На вкус он пряный и чарующий, обязательно попробуйте его сделать на зиму.
Ингредиенты на 2,5 литра закуски:
- 2 кг огурцов
- 500 г лука
- 1,5 ст. л. соли
- 2-3 ст. л. сахара
- 1 пучок укропа
- 1 ч. л. горошин черного перца
- 90 мл растительного масла
- 100 мл уксуса 9%
Огурцы промыть, нарезать кружочками (толщина – 3-5 мм), лук – полукольцами или кольцами, добавить нашинкованный укроп, соль, сахар, перец горошком, масло. Минуты 2-3 перемешивать.
Накрыть посуду крышкой, оставить на 2-4 часа. Поставить на огонь, довести до кипения влить уксус, варить 3-4 минуты. Разложить по стерилизованным банкам, закрутить простерилизованными крышками. Не стерилизовать готовые заготовки.
Поставить на крышки, не укрывать. Когда закуска остынет, убрать на хранение.
Источник: YouTube-канал «Смачные рецепты»