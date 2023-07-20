Готовим любимый всеми салат «Нежинский» (рецепт СССР): из огурцов и лука, без стерилизации

Салат «Нежинский». Фото: соцсети

Простая закуска на зиму всегда популярна за столом.

Салат «Нежинский» многие помнят еще со времен СССР, он был на столе практически на каждый праздник и всегда уходил на ура у гостей.

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Готовится салатик невероятно просто, без стерилизации. На вкус он пряный и чарующий, обязательно попробуйте его сделать на зиму.

Ингредиенты на 2,5 литра закуски:

  • 2 кг огурцов
  • 500 г лука
  • 1,5 ст. л. соли
  • 2-3 ст. л. сахара
  • 1 пучок укропа
  • 1 ч. л. горошин черного перца
  • 90 мл растительного масла
  • 100 мл уксуса 9%

Огурцы промыть, нарезать кружочками (толщина – 3-5 мм), лук – полукольцами или кольцами, добавить нашинкованный укроп, соль, сахар, перец горошком, масло. Минуты 2-3 перемешивать.

Накрыть посуду крышкой, оставить на 2-4 часа. Поставить на огонь, довести до кипения влить уксус, варить 3-4 минуты. Разложить по стерилизованным банкам, закрутить простерилизованными крышками. Не стерилизовать готовые заготовки.

Поставить на крышки, не укрывать. Когда закуска остынет, убрать на хранение.

Источник: YouTube-канал «Смачные рецепты»

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