Все в восторге от этого пышного манника: 1 стакан простокваши, 1 стакан манки, масло, сода, сахар

Если у вас скисло молоко, не спешите его выбрасывать – порадуйте свою семью вкуснейшим пирогом на манке. Простокваша легко заменяется кефиром.

Манник получается пышным, воздушным, очень аппетитным, идеален к чаю. Можно смазать сметаной с сахаром или любым другим кремом. Тогда у вас получится настоящий бисквитный домашний торт. Также смело добавляйте в состав орешки или изюм, любые сухофрукты.

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Ингредиенты:

Манка - 1 стакан

Простокваша или кефир - 1 стакан

Сливочное масло - 100 граммов

Сахар - 3/4 стакана

Яйцо - 1 штука

Мука - 3/4 стакана

Соль - 1/2 чайной ложки

Пищевая сода - 1/2 чайной ложки

Смешиваем манку и простоквашу, даем постоять 20 минут. В отдельной посуде взбиваем масло, сахар, соль, соду, яйцо.

Смешиваем все ингредиенты, в том числе муку. Кулинарную форму смазываем маслом и просыпаем манкой. Выпекаем 30 минут при 180 градусах.

Источник: YouTube-канал «Так вкусно!»