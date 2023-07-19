Салат «Варварушка» за 15 минут: варим вкрутую два яйца, берем кукурузу и трем сыр — заправка йогуртом

Готовим салат «Варварушка» за 15 минут — гости пальчики оближут, такая вкуснятина. Лучше, чем у признанных шеф-поваров, а само приготовление займет меньше получаса. Попробуйте!

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Берем 200 г пекинской капусты, 2 яйца, 80 г твердого сыра, 140 г кукурузы, 2 огурца, 3 ст.л. сметаны или йогурта, 1 ч.л. дижонской горчицы.

Как готовить?

Сначала отвариваем яйца вкрутую, затем трем сыр на терке, крупно шинкуем пекинскую капусту. Далее измельчаем яйца с огурцами и добавляем кукурузу. Смешиваем сметану или йогурт с горчицей и заправляем салат. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru