Куриные желудки смешали с луком - бюджетный салат, который будете готовить каждый день

Салат с куриными желудками - вряд ли вы пробовали что-то подобное. И если действительно не готовили, то самое время озадачиться.

Возьмите 500 г вареных куриных желудков, 2 луковицы, 1 ст.л. уксуса, 3 ст.л. растительного масла, молотый черный перец, соль.

Отварите желудки и порежьте мелко. Лук измельчите и сбрызните уксусной кислотой. Далее посолите, поперчите и заправьте растительным маслом.

Поставьте салат в холодильник на 30 минут, ему надо настояться, затем можно есть - идеально к пикнику.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».