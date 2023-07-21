Так вы еще не пробовали: как приготовить фаршированные перцы по-итальянски

Фаршированные перцы по-итальянски. Фото: Teleprogramma.pro

Не забудьте посыпать перцы сыром!

Фудблогер Ирина Померанцева поделилась рецептом вкуснейших фаршированных перцев по-итальянски. Весь секрет блюда - в сыре и ароматных итальянских травах. Подробности - в видео.

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