Так вы еще не пробовали: как приготовить фаршированные перцы по-итальянски

Фудблогер Ирина Померанцева поделилась рецептом вкуснейших фаршированных перцев по-итальянски. Весь секрет блюда - в сыре и ароматных итальянских травах. Подробности - в видео.
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Фаршированные перцы по-итальянски. Фото: Teleprogramma.pro
Фудблогер Ирина Померанцева поделилась рецептом вкуснейших фаршированных перцев по-итальянски. Весь секрет блюда - в сыре и ароматных итальянских травах. Подробности - в видео.
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