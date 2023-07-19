Нежное печенье «Конвертики» из советского детства: творог, масло, яйцо, мука — просто смешать

Это печенье знакомо жителям постсоветского пространства со времен СССР. И любовь к нему не гаснет, его готовят и продают в кулинариях и кофейнях до сих пор. Еще бы, такую вкуснятину трудно забыть!

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К тому же готовится эта тающая во рту выпечка очень просто, ее сделать может даже ребенок.

Ингредиенты: творог - 200 г, сливочное масло - 100 г, яйцо - 1 шт., ванилин - по вкусу, разрыхлитель - 1 ч. л., мука - 2 стакана, сахар на посыпку - 100 г.

Перетрите творог через сито до однородной массы или хорошо разомните толкушкой.

Положите в состав масло, яйцо и ванилин. Хорошо перемешайте. Добавьте немного муки и разрыхлитель.

Вымесите тесто до однородности, так, чтобы оно не липло к рукам. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 30 минут.

Разделите на три части. Раскатайте тонкий круг. Стаканом сделайте кружочки. Лишнее уберите.

Каждый кружок обваляйте одной стороной в сахаре, потом сложите пополам и опять обваляйте, потом поступите так же с четвертинкой.

Выпекайте в прогретой духовке до 180 градусов 30 минут.

Источник: YouTube-канал Culinary Recipes